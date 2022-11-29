تقارير نشرة الاخبار
29 تشرين الثاني 2022 - 14:58
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ما هو المسار القانوني للطعون؟ وهل سيتوقف العمل بالموازنة الى حين الانتهاء من بحث الطعن؟

ما هو المسار القانوني للطعون؟ وهل سيتوقف العمل بالموازنة الى حين الانتهاء من بحث الطعن؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس النواب, موازنة,طعن,ما هو المسار القانوني للطعون؟ وهل سيتوقف العمل بالموازنة الى حين الانتهاء من بحث الطعن؟
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Lebanon News
خلال أقلّ من أسبوعين قدّم نواب ٌمن كتل مختلفة أغلبهم من قوى التغيير طعنين أمام المجلس الدستوري يتعلق الأول بقانون السرية المصرفية أما الثاني الذي قُدّم الثلثاء فيتناول قانون الموازنة الذي نُشِر في الجريدة الرسمية في الخامس عشر من تشرين الثاني.

الطعن المتعلق بالموازنة والذي وقّعه اثني عشر نائبا ً يتألف من ثلاث ٍ وخمسين صفحة فولسكاب ويطلب الابطال الجزئي او الكلي لقانون الموازنة العامة، وقد طلب فيه المستدعون تعليقَ العمل فوراً بالقانون المطعون فيه، حفاظاً على الحقوق في ما خص التعديلات الضريبية والقانونية، المترتبة على نفاذ مواده.
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في الشكل الطعن مقدّم من أكثر من عشرة نواب وجاء من ضمن المهلة القانونية أي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.. ولكن ما هو المسار القانوني لهذا الطعن؟
 
 
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