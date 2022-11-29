تقارير نشرة الاخبار 29 تشرين الثاني 2022 - 14:58 29/11/2022 14:58:00 ما هو المسار القانوني للطعون؟ وهل سيتوقف العمل بالموازنة الى حين الانتهاء من بحث الطعن؟

ما هو المسار القانوني للطعون؟ وهل سيتوقف العمل بالموازنة الى حين الانتهاء من بحث الطعن؟

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LBCI News Lebanon





الطعن المتعلق بالموازنة والذي وقّعه اثني عشر نائبا ً يتألف من ثلاث ٍ وخمسين صفحة فولسكاب ويطلب الابطال الجزئي او الكلي لقانون الموازنة العامة، وقد طلب فيه المستدعون تعليقَ العمل فوراً بالقانون المطعون فيه، حفاظاً على الحقوق في ما خص التعديلات الضريبية والقانونية، المترتبة على نفاذ مواده.

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في الشكل الطعن مقدّم من أكثر من عشرة نواب وجاء من ضمن المهلة القانونية أي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.. ولكن ما هو المسار القانوني لهذا الطعن؟ خلال أقلّ من أسبوعين قدّم نواب ٌمن كتل مختلفة أغلبهم من قوى التغيير طعنين أمام المجلس الدستوري يتعلق الأول بقانون السرية المصرفية أما الثاني الذي قُدّم الثلثاء فيتناول قانون الموازنة الذي نُشِر في الجريدة الرسمية في الخامس عشر من تشرين الثاني.الطعن المتعلق بالموازنة والذي وقّعه اثني عشر نائبا ً يتألف من ثلاث ٍ وخمسين صفحة فولسكاب ويطلب الابطال الجزئي او الكلي لقانون الموازنة العامة، وقد طلب فيه المستدعون تعليقَ العمل فوراً بالقانون المطعون فيه، حفاظاً على الحقوق في ما خص التعديلات الضريبية والقانونية، المترتبة على نفاذ مواده.في الشكل الطعن مقدّم من أكثر من عشرة نواب وجاء من ضمن المهلة القانونية أي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.. ولكن ما هو المسار القانوني لهذا الطعن؟ * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





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