تقارير نشرة الاخبار
30 تشرين الثاني 2022 - 14:49
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إنفجرت صراخًا وإتهامات في جلسة اللجان الثانية لهذا الأسبوع لمناقشة قانون الكابيتال كونترول

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Lebanon News
إلى جلسة معاتبة وتبادل للإتهامات، تحولت جلسة اللجان النيابية المشتركة الثانية هذا الأسبوع لمتابعة مناقشة بنود قانون الكابيتل كونترول.

ففيما دخل النواب لمناقشة المادة الثالثة من القانون المتعلقة باللجنة التي ستتولى وضع ضوابط على السحوبات، إنفجرت بين عدد من النواب على خلفية كلام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الإثنين والذي قال فيه إن عددًا من النواب لا يستهان به لا يريدون مناقشة القانون وإن جزءًا آخر لا يريد إقراره.
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