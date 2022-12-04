تقارير نشرة الاخبار 04 كانون الأول 2022 - 15:00 04/12/2022 15:00:00 ما هو موقف الأحزاب المسيحية من الجلسة الحكومية؟

ما هو موقف هذه الأحزاب؟

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LBCI News Lebanon

في بلد كلبنان، تتداخل العوامل السياسية والدستورية بالجوانب الطائفية ، من هنا فإنّ دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد ِ جلسة ٍ لمجلس الوزراء تأخذ - الى جانب النقاش في مدى دستوريتها من عدمه - والبنود الملحة على جدول أعمالها، بُعدا ً آخر عند بعض الأطراف، ينطلق من التوازنات الطائفية في الحُكم وصلاحيات الرئاسات ومفهوم الميثاقية وطريقة تطبيقها. الإعلان * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





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