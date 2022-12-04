هل يمكن عقد جلسة للحكومة بمن حضر؟

لم يكن أحد يتوقع أن يهتز نصابَ جلسة مجلس الوزراء التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يوم الاثنين!
فالحكومة التي تتألف اصلاً من اربعةٍ وعشرين وزيراً، يتحدث الدستور عن وجوب حضور ثلثي وزرائها على الاقل كي تلتئم ، اي 16 وزيراً من اصل الاربعة والعشرين، وتطيير نصاب هذه الجلسة يتطلب الثلث زائداً واحداً اي تسعة وزراء.
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