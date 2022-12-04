تقارير نشرة الاخبار
04 كانون الأول 2022 - 14:54
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هل يمكن عقد جلسة للحكومة بمن حضر؟

تسعة وزراء من حكومة "معا للانقاذ" لن يشاركوا في جلسة الغد Lebanon, news ,lbci ,أخبار حكومة معا للانقاذ, وزراء , مقاطعة,جلسة ,تسعة وزراء من حكومة "معا للانقاذ" لن يشاركوا في جلسة الغد
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Lebanon News
لم يكن أحد يتوقع أن يهتز نصابَ جلسة مجلس الوزراء التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يوم الاثنين!

فالحكومة التي تتألف اصلاً من اربعةٍ وعشرين وزيراً، يتحدث الدستور عن وجوب حضور ثلثي وزرائها على الاقل كي تلتئم ، اي 16 وزيراً من اصل الاربعة والعشرين، وتطيير نصاب هذه الجلسة يتطلب الثلث زائداً واحداً اي تسعة وزراء.
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