تعميم يُدَولِر رسوم كتاب العدل... من وراء التنصيبة؟ وأين وزارة العدل؟

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في ظل إنهيار مؤسسات الدولة، ووسط الغياب التام للأجهزة الرقابية، قد لا يمر يومٌ واحد في لبنان من دون الكشف إما عن فضيحة فساد تهدر فيها المليارات من الأموال العامة، وإما عن ضرب من ضروب النصب والإحتيال على الشعب اللبناني.وفي جديد هذا المسلسل، جدول وزع منذ أيام عبر مجموعات الواتساب وتناقلته مواقع الكترونية عدة، عنوانه، تعميم الى جميع الكتاب العدل يبين الحد الأدنى للرسوم المستوفاة من كتاب عدل بيروت ويظهر زيادة كبيرة في قيمة هذه الرسوم.