تقارير نشرة الاخبار
05 كانون الأول 2022 - 14:20
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فرنجية معزول من الأكثرية المسيحية بعد مشاركته في جلسة حكومة تصريف الأعمال

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Lebanon News
ما قاله رئيس التيار الوطني الحر في باريس ترجم اليوم بخروج تيار المردة عن عباءة طائفته دينيا، سياسيا وشعبيا، وتأكيدِه أن الترويكا التي أشار اليها باسيل لا تزال قائمة، وذلك عبر تغطيته لنصاب جلسة حكومة تصريف الاعمال عبر وزيريه على الرغم من الالتفاف المسيحي الاوسع الذي ضم الى التيار، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، نوابا مستقلين وفي مقدم كل هؤلاء بكركي، والرافض لخرق الدستور وعقد جلسات لحكومة تصريف الاعمال بغياب رئيس للجمهورية.
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