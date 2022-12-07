سلامة لفياض بحضور ميقاتي: لن أمول الكهرباء أكثر من ٤ ساعات كهرباء

الإعلان

عندما أقرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطة الطوارئ الهادفة إلى رفع ساعات التغذية الكهربائية، قامت الخطة على ركيزتين أساسيتين:الأولى تتمثل برفع مؤسسة كهرباء لبنان تعرفة الكيلواط إلى 27 سنتًا لكل كيلواط بعد المئة ولعشر سنتات لأول مئة كيلواط، وهذا أمر بدأ تنفيذه بدءًا من شهر تشرين الثاني الفائت.أما الركيزة الثانية فهي شراء مادتي الفيول والغاز أويل لزيادة الإنتاج من المعامل بقيمة 600 مليون دولار يدفعها مصرف لبنان على مدى خمسة أشهر على أن تساعد الفواتير التي تجبى على السعر الجديد مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الكميات المطلوبة لاحقًا. هذه الخطة وعد اللبنانيون بأنها ستؤمن لهم بين 8 و10 ساعات تغذية يوميًا بالتيار الكهربائي.