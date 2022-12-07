لبنان ينتظر تسلم تقرير شركة ألفاريز حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

لا شيء رسميًا بعد من قبل شركة Alvarez&Marsal فيما يتعلق بعملية التدقيق المالي الجنائي الذي أجرته في مصرف لبنان، ولا تواصل رسميًا أيضًا مع وزارة المال في هذا الموضوع، لكن مصادر في الوزارة تؤكد أن الشركة ما زالت تعمل على إعداد التقرير الأولي وأن أفرادًا منها ما زالوا يترددون إلى مكتبها في وزارة المال في عملية مستمرة لمراجعة بعض الداتا التي كان مصرف لبنان قد زودهم بها.
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