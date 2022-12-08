تقارير نشرة الاخبار 08 كانون الأول 2022 - 13:59 08/12/2022 13:59:00 إنعطافة بعد توتر غير مسبوق بين حزب الله والتيار الوطني الحر خرقه تواصل سريع في ساحة النجمة

إنعطافة بعد توتر غير مسبوق بين حزب الله والتيار الوطني الحر خرقه تواصل سريع في ساحة النجمة

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LBCI News Lebanon

لا ينوي تكتل لبنان القوي مقاطعة جلسات مجلس النواب؛ وإن ملأ فراغ بعض أوراقه البيض بأسماء غير مكتملة، فبقي موقفه بلا لون تماما كما الأوراق البيض.



واذا كانت الورقة البيضاء هي خيار جزئي للتكتل في الجلسة ال 9 لانتخاب الرئيس، غير أن صوته في العاشرة سيكون مغايراً.

فبدقة كما تقول مصادر التكتل إحتسب خياره فلم يذهب بعيداً ليصوت لميشال معوض لكنه صوت بكلمة ميشال وبكلمة معوض وكذلك صوت بأوراق بيض. الإعلان * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





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