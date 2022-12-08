تقارير نشرة الاخبار
08 كانون الأول 2022 - 13:59
Back

إنعطافة بعد توتر غير مسبوق بين حزب الله والتيار الوطني الحر خرقه تواصل سريع في ساحة النجمة

إنعطافة بعد توتر غير مسبوق بين حزب الله والتيار الوطني الحر خرقه تواصل سريع في ساحة النجمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعد توتر غير مسبوق بين حزب الله والتيار الوطني الحر خرقه تواصل سريع في ساحة النجمة,إنعطافة ,إنعطافة بعد توتر غير مسبوق بين حزب الله والتيار الوطني الحر خرقه تواصل سريع في ساحة النجمة
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
لا ينوي تكتل لبنان القوي مقاطعة جلسات مجلس النواب؛ وإن ملأ فراغ بعض أوراقه البيض بأسماء غير مكتملة، فبقي موقفه بلا لون تماما كما الأوراق البيض. 

واذا كانت الورقة البيضاء هي خيار جزئي للتكتل في الجلسة ال 9 لانتخاب الرئيس، غير أن صوته في العاشرة سيكون مغايراً.  
فبدقة كما تقول مصادر التكتل إحتسب خياره فلم يذهب بعيداً ليصوت لميشال معوض لكنه صوت بكلمة ميشال وبكلمة معوض وكذلك صوت بأوراق بيض. 
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً