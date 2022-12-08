تقارير نشرة الاخبار
08 كانون الأول 2022 - 14:18
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مشروع إعادة هيكلة المصارف لا يزال حبرًا على ورق

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Lebanon News
إعادة هيكلة المصارف هي واحدة من الإجراءات الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، ولكن حتى الأن ليس هناك من صيغة تم تبنيها بشكل رسمي لمشروع او اقتراح قانون يتعلق بهذا الموضوع، كما أن خطوة مرادفة لإعادة الهيكلة هذه يفترض أن تتم ولم تحصل بعد وهي تقييم المصارف ال ١٤ الكبرى من قبل شركة خاصة،فماذا تقول جمعية المصارف في هذا الإطار؟
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