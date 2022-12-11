تقارير نشرة الاخبار
11 كانون الأول 2022 - 15:03
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هل سيكتب لدعوة بري للحوار النجاح؟

هل سيكتب لدعوة الرئيس بري للحوار النجاح اما انها ستصطدم بمطالب اخرى؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس النواب, الحوار,بري,هل سيكتب لدعوة الرئيس بري للحوار النجاح اما انها ستصطدم بمطالب اخرى؟
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Lebanon News
لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقفه من دعوة يوم الخميس للحوار،  وهو سينتظر حتى يوم الاثنين او الثلاثاء  على ابعد تقدير  لمعرفة موقف من تبقى من الكتل النيابية، لا سيما موقف الكتلتين المسيحيتين الاكبر في المجلس النيابي، اي التيار الوطني والقوات اللنبانية  قبل حسم مصير دعوة يوم الخميس.
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عين التينة، على موقفها هي تبلغت من غالبية الكتل موقفها المرحب بدعوة رئيس مجلس النواب على ان تتمثل كل كتلة مبدأيا  برئيسها او من تنتدبه.

فهل سيكتب لدعوة الرئيس بري للحوار النجاح اما انها ستصطدم بمطالب اخرى؟ 
 
 
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