هل سيكتب لدعوة بري للحوار النجاح؟

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لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقفه من دعوة يوم الخميس للحوار، وهو سينتظر حتى يوم الاثنين او الثلاثاء على ابعد تقدير لمعرفة موقف من تبقى من الكتل النيابية، لا سيما موقف الكتلتين المسيحيتين الاكبر في المجلس النيابي، اي التيار الوطني والقوات اللنبانية قبل حسم مصير دعوة يوم الخميس.عين التينة، على موقفها هي تبلغت من غالبية الكتل موقفها المرحب بدعوة رئيس مجلس النواب على ان تتمثل كل كتلة مبدأيا برئيسها او من تنتدبه.فهل سيكتب لدعوة الرئيس بري للحوار النجاح اما انها ستصطدم بمطالب اخرى؟