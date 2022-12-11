تقارير نشرة الاخبار
11 كانون الأول 2022 - 14:51
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بكركي تنعش ذاكرة ميقاتي والاخير سيلتقي البطريرك قريبا للتوضيح

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Lebanon News
لم تهدأ العاصفة التي اثارها انعقاد حكومة تصريف الاعمال، والكل كان في انتظار عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد اللغط الذي حصل حول موقف بكركي التي قال سيدها في عظة الاحد الماضي ان هذه الحكومة هي لتصريف اعمال الناس وليست حكومة جدول اعمال الاحزاب والكتل السياسية.

يومها فهم البعض ان موقف البطريرك كان ملتبسا وانه غطى انعقاد مجلس الوزراء بطريقة او باخرى.
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