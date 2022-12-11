في دار النمر ... عودة لتاريخ هجرة اللبنانيين الى كل أصقاع الأرض

هجرة اللبنانيين وإنتشارهم في كل أصقاع الأرض، ليست وليدة سنوات، وليس دافعها الهروب من الوضع الإقتصادي فحسب، إنما تعود إلى مئات السنين، حين بدأت هجرة اللبنانيين الإستكشافية نحو أنحاء متفرقة من العالم وأبرزها أوروبا وأستراليا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، حاملين معهم ثقافتهم، حتى أصبحوا جزءا لا يتجزأ من نسيج هذه الدول التي ساهموا في بناء مجتمعاتها بعطائاتهم وإنجازاتهم عبر السنين، مع إرتباطهم الدائم بلبنان اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
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