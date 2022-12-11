تقارير نشرة الاخبار
11 كانون الأول 2022 - 15:33
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في دار النمر ... عودة لتاريخ هجرة اللبنانيين الى كل أصقاع الأرض

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Lebanon News
هجرة اللبنانيين وإنتشارهم في كل أصقاع الأرض، ليست وليدة سنوات، وليس دافعها الهروب من الوضع الإقتصادي فحسب، إنما تعود إلى مئات السنين، حين بدأت هجرة اللبنانيين الإستكشافية نحو أنحاء متفرقة من العالم وأبرزها أوروبا وأستراليا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، حاملين معهم ثقافتهم، حتى أصبحوا جزءا لا يتجزأ من نسيج هذه الدول التي ساهموا في بناء مجتمعاتها بعطائاتهم وإنجازاتهم عبر السنين، مع إرتباطهم الدائم بلبنان اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
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