تقارير نشرة الاخبار
12 كانون الأول 2022 - 14:45
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جملة رسائل أطلقها باسيل وتحديداً بإتجاه حزب الله.. فكيف قرأت أوساط الحزب هذه المواقف؟

كيف قرأت أوساط الحزب هذه المواقف؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار حزب الله,باسيل,كيف قرأت أوساط الحزب هذه المواقف؟
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Lebanon News
رسائل بالجملة قصد رئيس التيار الوطني الحر توجيهها في حديثه ضمن برنامج "الاحد مع ماريو" في الشكل قبل المضمون، الى الاقربين قبل الابعدين، وعلى وجه الخصوص الى حليفه حزب الله.

فشعار "لا قيمة لأي تفاهم وطني يناقض الشراكة المتوازنة"، المقتبس من مؤتمر باسيل الاخير هدف في المباشر الى القول إن العلاقات مع الحلفاء والشركاء في الوطن لا يمكن ان تكون أقل من هذا السقف.
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