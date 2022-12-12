جملة رسائل أطلقها باسيل وتحديداً بإتجاه حزب الله.. فكيف قرأت أوساط الحزب هذه المواقف؟

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رسائل بالجملة قصد رئيس التيار الوطني الحر توجيهها في حديثه ضمن برنامج "الاحد مع ماريو" في الشكل قبل المضمون، الى الاقربين قبل الابعدين، وعلى وجه الخصوص الى حليفه حزب الله.فشعار "لا قيمة لأي تفاهم وطني يناقض الشراكة المتوازنة"، المقتبس من مؤتمر باسيل الاخير هدف في المباشر الى القول إن العلاقات مع الحلفاء والشركاء في الوطن لا يمكن ان تكون أقل من هذا السقف.