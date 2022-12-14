إيثان غولدريتش حصر زيارته إلى لبنان في داخل أسوار السفارة الأميركية

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LBCI News Lebanon

إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى حصر زيارته إلى لبنان في داخل أسوار السفارة الأميركية في عوكر ولم تكن له لقاءات مع مسؤولين رسميين،ولكن لقاءه مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب حصل بما يمكن وصفه بالصدفة،فالسفيرة الأميركية كانت قد دعت الوزير بو حبيب لغداء معها تزامن توقيته مع حضور غولدريتش إلى لبنان.

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