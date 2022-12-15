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هل وضع الملف اللبناني في الثلاجة بانتظار فرج ما ؟فبعد اغلاق الباب امام اخر فرصة كانت ممكنة للحوار الداخلي بات هذا السؤال مشروعا؟ خصوصا في ظل ما يتردد همسا عن مساع خارجية لجمع اللبنانيين.وفي هذا الإطار تتجه الانظار الي قمة بغداد ٢ التي تنعقد في الأردن في ال ٢٠ من الشهر الحالي إذ أشارت بعض المعطيات عن تحضيرات تجري لعقد لقاء على هامشها سعودي ايراني يجمع الرئيس الايراني بالملك السعودي.فهل فعليا هناك نية لعقد هكذا قمة؟