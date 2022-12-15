تقارير نشرة الاخبار
15 كانون الأول 2022 - 14:25
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هل وضع الملف اللبناني في الثلاجة بانتظار فرج ما؟

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Lebanon News
هل وضع الملف اللبناني في الثلاجة بانتظار فرج ما ؟
فبعد اغلاق الباب امام اخر فرصة كانت ممكنة للحوار الداخلي بات هذا السؤال مشروعا؟ خصوصا في ظل ما يتردد همسا عن مساع خارجية لجمع اللبنانيين.
وفي هذا الإطار تتجه الانظار الي قمة بغداد ٢ التي تنعقد في الأردن في ال ٢٠ من الشهر الحالي إذ  أشارت بعض المعطيات عن تحضيرات تجري  لعقد لقاء  على  هامشها  سعودي ايراني يجمع الرئيس الايراني بالملك السعودي.
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فهل  فعليا هناك نية لعقد هكذا قمة؟
 
 
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