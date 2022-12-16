من هو الجندي الايرلندي الذي قُتل في جنوب لبنان؟

هذه هي نغمةُ التطبيق FACTIME التي كانت تنتظر أن تسمعَها، خطيبة الجندي الإيرلندي الشاب شون روني ابن الاربعة والعشرين ـ24 عاماً الذي قتل في جنوب لبنان ، لكن شاءت الاقدار أن تسمع خبر وفاته.
شون ولد ونشأ في دندالك شمال شرق ايرلندا، كان شابًا رائعًا معروفًا دائمًا بسلوكه الإيجابيّ للغاية ويتذكرُه جميعُ العناصر هنا باعتزاز... بهذهِ العبارات وصفَهُ استاذُه في المدرسة.
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