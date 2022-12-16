تقارير نشرة الاخبار
16 كانون الأول 2022 - 14:23
Back

من هو الجندي الايرلندي الذي قُتل في جنوب لبنان؟

من هو الجندي الايرلندي الذي قُتل في جنوب لبنان؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار شون روني, لبنان,الجندي الايرلندي,من هو الجندي الايرلندي الذي قُتل في جنوب لبنان؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
هذه هي نغمةُ التطبيق FACTIME التي كانت تنتظر أن تسمعَها، خطيبة الجندي الإيرلندي الشاب شون روني ابن الاربعة والعشرين ـ24 عاماً الذي قتل في جنوب لبنان ، لكن شاءت الاقدار أن تسمع خبر وفاته. 

شون ولد ونشأ في دندالك شمال شرق ايرلندا، كان شابًا رائعًا معروفًا دائمًا بسلوكه الإيجابيّ للغاية ويتذكرُه جميعُ العناصر هنا باعتزاز... بهذهِ العبارات وصفَهُ استاذُه في المدرسة.
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً