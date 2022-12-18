الفساد ينخر لبنان في كل قطاعاته... فهل من سبيل لمعالجته وهل هناك أمل؟

لأن محاربة الفساد لا تكون بالكلام، وبالخطابات الرنانة، وانما بنشر الوعي المجتمعي حول الفساد وباقرار القوانين التي تسمح بمواجهة الفساد، "المجموعة غير الحكومية" في "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" المؤلفة من خبراء من المجتمع المدني من دول عربية عدة، لتبادل الخبرات بدأت برسم خارطة الأولويات التي يجب التركيز عليها للحد من الفساد ومواجهة الفاسدين في السنتين المقبلتين على مستوى العالم العربي أجمع.
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