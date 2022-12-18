في رميش: دعوات الى تهدئة النفوس وعدم الانجرار الى التحريض

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الرمانة التي انفجرت السبت بين اهالي رميش و جمعية بيئية اسمها "اخضر بلا حدود" ومن خلفها عناصر لحزب الله متمركزين في احدى النقاط في اراضيهم، بسبب شق طرقات بطول اكثر من كيلومتر ونصف الكيلومتر بين اراضي ابناء رميش، هي اذن بسبب القلوب المليانة التي بدأت تتأزم بجولات من المشاحنات منذ الخميس الماضي.في محاولة لنزع فتيل الخلافات بين ابناء المنطقة عقد اجتماع يتيم السبت مساء بين مسؤول الحزب احد ابناء رميش ديغول بو طاس والاهالي انتهى الى وقف اعمال شق الطريق فقط. فعناصر الحزب رفضوا فك الخيمة ومغادرة سموخيا على الرغم من مطالبة اصحاب العقارات.