أكبر الشركات المحلية تبحث عن أسواق بديلة للإستثمار خارج لبنان

الشركات المحلية تبحث عن أسواق بديلة

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LBCI News Lebanon

الكلّ يعلم ان السبيل الوحيد للنهوض بإقتصاد البلد، هو جذب الإستثمارات الخارجية التي تدخل العملة الصعبة وتساهم في تشغيل اليد العاملة، ها هي أكبر الشركات المحلية نفسها تبحث عن أسواق بديلة للإستثمار خارج لبنان في خطوة تعتبر بمثابة ضربة للإقتصاد اللبناني.

مجموعة قساطلي، إحدى عمالقة قطاع المشروبات في لبنان هي واحدة من الشركات التي وسّعت اعمالها خارج لبنان، مع إعلانها إطلاق مصنع جديد ضخم في قبرص الى جانب معملها في لبنان، تحت اسم "متجر المشروبات الغازية الدولية المحدودة" الذي يُتوقع أن ينطلق العمل فيه في يبسوناس، ليماسول، بحلول أواخر عام 2023.

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