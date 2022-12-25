تقارير نشرة الاخبار
25 كانون الأول 2022 - 14:25
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كل الحلول الاقتصادية تنطلق من اتفاق كامل مع صندوق النقد

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Lebanon News
في الوقت الذي تسير فيه الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي ببطء،وفي الوقت الذي يحاول فيه البعض التملص من أي اتفاق مع الصندوق، يبرز جهد يبذله فريق رئيس الحكومة تصريف الأعمال من أجل التوصل إلى برنامج نهائي مع الصندوق يمكن على أساسه للبنان أن يدرج فيه مشاريع تبلغ قيمتها ٢٤ مليار دولار وهي التي تشكل الهدف الأساسي للإتفاق النهائي مع الصندوق وليس فقط الحصول على ٣ مليار دولار.
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