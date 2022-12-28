أرنب تعاميم المركزي يعيد طوابير البنزين .. فهل من حل؟

قرار المركزيّ ينعكس على المشتقات النفطية

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LBCI News Lebanon

كان الظن ان مشاهد الطوابير على محطات المحروقات، قد ذهبت الى غير رجعة بعد تحرير سعر البنزين من منصة صيرفة، الى ان أعاد حاكم المصرف المركزي ربط البنزين بالمنصة، ولو بشكل غير مباشر، عبر اصداره قرارا يسمح فيه بشراء كل الليرات واستبدالها بدولارات عبر منصة صيرفة على سعر ٣٨ الف ليرة.



الإعلان هذا القرار، تبعه قرار آخر صدر عن وزارة الطاقة صباح الأربعاء، اعتمد فيه سعر صيرفة لتحديد ثمن البنزين.