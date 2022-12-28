تقارير نشرة الاخبار
28 كانون الأول 2022 - 16:02
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أرنب تعاميم المركزي يعيد طوابير البنزين .. فهل من حل؟

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Lebanon News
كان الظن ان مشاهد الطوابير على محطات المحروقات، قد ذهبت الى غير رجعة بعد تحرير سعر البنزين من منصة صيرفة،  الى ان أعاد حاكم المصرف المركزي ربط البنزين بالمنصة، ولو بشكل غير مباشر، عبر اصداره قرارا يسمح فيه بشراء كل الليرات واستبدالها بدولارات عبر منصة صيرفة على سعر ٣٨ الف ليرة.
 
هذا القرار، تبعه قرار آخر صدر عن وزارة الطاقة صباح الأربعاء، اعتمد فيه سعر صيرفة لتحديد ثمن البنزين.
 
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