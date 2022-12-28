ارتفاعٌ جديد بأسعار الإتصالات.. كيف أصبحت؟

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هكذا تلقّف بعض اللبنانيين خبر زيادة فاتورة الإتصالات، بعدما رفع حاكم مصرف لبنان سعر صيرفة إلى 38 ألف ليرة.التسعيرة القديمة لكل ما يتعلّق بفاتورة الإتصالات من بطاقات وخطوط تشريج المُسعرة بالدولار الأميركي، كانت تُحتسب على أساس 31 ألف و200 ليرة لبنانية للدولار، بحسب منصة صيرفة.وبالتالي فإن نسبة الزيادة باللبناني هي 6800 ليرة مقابل لكل دولار أي بنفس نسبة زيادة صيرفة، ما نسبته حوالى 22% سيلمسها المواطن زيادة في أسعار وفواتير الإتصالات.