بمبادرة من وزير الإعلام إجتماع لممثلي وسائل الإعلام

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صدر بيان عن المشاركين في اجتماع وزارة الإعلام بدعوة من وزير الإعلام زياد مكاري بيروت اليوم الخميس، جاء فيه: "لبنان على مسافة قصيرة من إعلان بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023، وهو حدث يُرتب على الإعلام اللبناني مسؤوليات وتحديات كبيرة لإثبات أن لبنان كان وسيبقى منارة للحرية والديموقراطية في العالم العربي".‎وأشار الى أن "المجتمعين في بيت الإعلام اللبناني كله في وزارة الإعلام، برعاية الوزير زياد مكاري يقدرون معنى أن يستمر لبنان، بإعلامه الرسمي والخاص بتقديم تجربة ريادية متجددة في العمل الإعلامي الحر والموضوعي والمسؤول".‎وتابع، المجتمعون يقدرون لوزارة الاعلام، أن تستمر مظلة وطنية تجم أهل البيت الإعلامي وتفتح المجال للنقاش والحوار الهادف إلى الممارسة الديموقراطية الصحيحة، ومن أبسط الواجبات حفظ سلامة وأمن المؤسسات الإعلامية والاعلاميين".من هنا، اتفق المجتمعون على "إدانة الاعتداء الذي تعرضت له قناة "الجديد"، وشدّدوا على "أهمية الإقلاع عن هكذا أساليب تهديدية تزيد المؤسسات الإعلامية تمسكاً بالحرية والرأي الحر".