ثلاثة مطالب لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة فهل تتحقق؟

هي مطالبُ معيشية ثلاثةٌ رفعتها نقابة المعلمين في المدارس الخاصة.. وإلّا!
الأزمة المالية في لبنان تفتك بقطاعٍ خلف قطاع، ومنها القطاع التربويّ.. أزمةٌ قد تستغلها منظمات أممية لتمرير دمج النازحين السوريين بالتلامذة اللبنانيين من خلال برامج تعليمية متطورة وتحفيزات مالية مغرية.. فأي مستقبل تربوي ينتظر جيل الشباب في مدارس مصيرها مهدد؟
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