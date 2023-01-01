تقارير نشرة الاخبار
01 كانون الثاني 2023 - 14:37
01/01/2023 14:37:00
في اول يوم من عام ٢٠٢٣ جمعات وفرح... والشمال يعجّ بمحبيه
"بعدن بحبوا السهر والاحتفالات"... هكذا يمضي اللبنانيون اليوم الاول من العام 2023
Lebanon, news ,lbci ,أخبار موسم الشتاء, أعياد, احتفالات,العام 2023,"بعدن بحبوا السهر والاحتفالات"... هكذا يمضي اللبنانيون اليوم الاول من العام 2023
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LBCI News Lebanon
بداية السنة الجديدة ما بتحلى الا مع الناس يلي منحبن...
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