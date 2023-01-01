تقارير نشرة الاخبار
01 كانون الثاني 2023 - 14:37
Back

في اول يوم من عام ٢٠٢٣ جمعات وفرح... والشمال يعجّ بمحبيه

"بعدن بحبوا السهر والاحتفالات"... هكذا يمضي اللبنانيون اليوم الاول من العام 2023 Lebanon, news ,lbci ,أخبار موسم الشتاء, أعياد, احتفالات,العام 2023,"بعدن بحبوا السهر والاحتفالات"... هكذا يمضي اللبنانيون اليوم الاول من العام 2023
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
بداية السنة الجديدة ما بتحلى الا مع الناس يلي منحبن...
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


الإعلان
إقرأ أيضاً