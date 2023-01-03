بين التيار وميقاتي الكباش على أشده حول سلفة الكهرباء

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هذه واحدة من بواخر الفيول اويل الراسية قبالة معمل الذوق منذ ايام والتي تنتظر قرار افراغ حمولتها عبر صرف الاعتمادات اللازمة لها.الافراج عن الفيول اويل وبالتالي عن مزيد من ساعات التغذية، هو حاليا رهينة فصل جديد من فصول الكباش بين رئيس حكومة تصريف الاعمال وفريقه من جهة، والتيار الوطني الحر والوزراء المحسوبين عليه من جهة اخرى، والموضوع هذه المرة سلفة الفيول اويل لمؤسسة كهرباء لبنان.