تقارير نشرة الاخبار
03 كانون الثاني 2023 - 14:32
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بين التيار وميقاتي الكباش على أشده حول سلفة الكهرباء

هل تكون الكهرباء البند الذي يجمع جميع الوزراء في جلسة جديدة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار كهرباء, مجلس الوزراء, حكومة,جلسة,هل تكون الكهرباء البند الذي يجمع جميع الوزراء في جلسة جديدة؟
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Lebanon News
هذه واحدة من بواخر الفيول اويل الراسية قبالة معمل الذوق منذ ايام والتي تنتظر قرار افراغ حمولتها عبر صرف الاعتمادات اللازمة لها. 

الافراج عن الفيول اويل وبالتالي عن مزيد من ساعات التغذية، هو حاليا رهينة فصل جديد من فصول الكباش بين رئيس حكومة تصريف الاعمال وفريقه من جهة، والتيار الوطني الحر والوزراء المحسوبين عليه من جهة اخرى، والموضوع هذه المرة سلفة الفيول اويل لمؤسسة كهرباء لبنان. 
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