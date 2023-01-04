تقارير نشرة الاخبار
04 كانون الثاني 2023 - 13:42
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الوزيران الحجار وشرف الدين يطعنان بمراسيم حكومة تصريف الاعمال

الحجار وشرف الدين تقدما أمام مجلس شورى الدولة بإبطال مرسومين... فعلام ينصان؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس شورى الدولة, شرف الدين,الحجار,الحجار وشرف الدين تقدما أمام مجلس شورى الدولة بإبطال مرسومين... فعلام ينصان؟
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Lebanon News
بهذين المرسومين رقم 10948 و10949 الصادرين عن جلسة حكومة تصريف الاعمال اليتيمة التي عقدت بتاريخ 5 كانون الاول 2022، طعن كل من الوزيرين هكتور الحجار وعصام شرف الدين امام مجلس شورى الدولة مطالبين بوقف التنفيذ. 

أهداف الطعن تتخطى التشكيك بدستورية وميثاقية مراسيم صادرة عن حكومة تصريف اعمال لا يفترض بها أن تتولى مهام رئيس الجمهورية الغائب وكالة لكونها تصرف الاعمال بالاطار الضيق، بحسب الوزراء الذين قاطعوا الجلسة وقتها.
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