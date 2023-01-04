تقارير نشرة الاخبار
04 كانون الثاني 2023 - 14:56
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خطوط جديدة تربط دول أميركا وأوروبا بالخليج عبر بيروت

لبنان وعبر شركة الطيران الوطنية الـmea أصبح بعد المونديال بمثابة صلة وصل بين الدول الأجنبية ودول الشرق والخليج. Lebanon, news ,lbci ,أخبار خطوط جديدة, المونديال, شركة الطيران الوطنية الـmea,لبنان,لبنان وعبر شركة الطيران الوطنية الـmea أصبح بعد المونديال بمثابة صلة وصل بين الدول الأجنبية ودول الشرق والخليج.
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Lebanon News
أهلًا بكم في رحلة :
المكسيك - باريس 
باريس - بيروت
بيروت - الدوحة 
هو مسار جديد فُتح أمام شركة الطيران الميكسيكي air mexico  وغيرها من شركات الطيران الأجنبية كـ aerolineas argentinas,aireuropa التي لا تصل الى قطر.

وذلك مع إنطلاق مباريات كأس العالم في الدوحة. 

فلبنان وعبر شركة الطيران الوطنية الـmea أصبح بعد المونديال بمثابة صلة وصل بين الدول الأجنبية ودول الشرق والخليج.
 
 
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