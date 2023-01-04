خطوط جديدة تربط دول أميركا وأوروبا بالخليج عبر بيروت

أهلًا بكم في رحلة :
المكسيك - باريس
باريس - بيروت
بيروت - الدوحة
هو مسار جديد فُتح أمام شركة الطيران الميكسيكي air mexico وغيرها من شركات الطيران الأجنبية كـ aerolineas argentinas,aireuropa التي لا تصل الى قطر.
وذلك مع إنطلاق مباريات كأس العالم في الدوحة.
فلبنان وعبر شركة الطيران الوطنية الـmea أصبح بعد المونديال بمثابة صلة وصل بين الدول الأجنبية ودول الشرق والخليج.
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