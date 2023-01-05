"نميمة" ميقاتي عربياً ودولياً تشمل نواباً ووزراء.. وزعماء! (نداء الوطن)

"نميمة" ميقاتي عربياً ودولياً تشمل نواباً ووزراء.. وزعماء!

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LBCI News Lebanon



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وأوضحت المصادر لصحيفة " أكدت مصادر متابعة ضرورة ربط تصريحات الرئيس ماكرون الاخيرة بما تعرّض له أكثر من نائب ووزير من معاتبة سفراء دول غربية لأنهم يعارضون الخطة التي طرحها ميقاتي المبنيّة على الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي. وهذا ما حصل، على سبيل المثال لا الحصر، مع النائب والمرشح الرئاسي ميشال معوض عندما عاتبته السفيرة الأميركية دوروثي شيا من زاوية معارضته الصريحة لخطة ميقاتي المذكورة.وأوضحت المصادر لصحيفة " نداء الوطن " أن "نميمة" ميقاتي أمام مراجع غربية وعربية "تطال نواباً ووزراء وحتى زعماء بعينهم في معرض شكواه ممن يضع اللوم عليهم في عرقلة سياساته الحكومية وأجندته الإصلاحية"، وأدرجت المصادر ما قاله الرئيس ماكرون في هذا السياق لجهة "اتهام زعماء الطبقة الحاكمة بأنهم يعرقلون عمل ميقاتي وخطته الحكومية التي لا يرى الرئيس الفرنسي وآخرون في عواصم غربية بديلاً منها لأنها تتماهى مع الشروط الاصلاحية الواردة في الاتفاق مع صندوق النقد".

أما في جديد "الأخبار الرئاسية"، فنقلت أوساط ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" معلومات تفيد بأنّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب عمل خلال زيارته واشنطن على تسويق نفسه كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، ملمّحاً أمام عدد من المسؤولين الذين التقاهم خلال الزيارة إلى القدرة على تأمين توافق داخلي على اسمه في حال حظي ترشيحه بدعم أميركي، باعتباره كان سفيراً سابقاً لدى الولايات المتحدة ويتمتع بعلاقات غربية وعربية تتيح تعزيز حظوظه الرئاسية.