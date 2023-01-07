الوفد القضائي الأوروبي: إلى من سيستمع؟ وهل نسق مع النيابة العامة التمييزية؟

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بعد تردد في الموافقة على التعاون مع الوفد القضائي الأوروبي الذي يعتزم زيارة بيروت للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان وأصحاب مصارف لبنانية كبرى، نجح التواصل بين النائب العام التمييزي والجهات القضائية المسؤولة في كل من فرنسا وألمانيا ولوكسبمورغ في توضيح بعض الإلتباسات في هذا الموضوع وتم إدخال بعض التعديلات على المهمة ولا سيما لجهة طريقة إجراء التحقيقات إنطلاقًا من مبدأ السيادة اللبنانية مع إبداء التعاون في مجال إتمام مهمة الوفد.