تقارير نشرة الاخبار
07 كانون الثاني 2023 - 14:30
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الوفد القضائي الأوروبي: إلى من سيستمع؟ وهل نسق مع النيابة العامة التمييزية؟

الوفد القضائي الأوروبي: إلى من سيستمع؟ وهل نسق مع النيابة العامة التمييزية؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيروت,وفد قضائي أوروبي,الوفد القضائي الأوروبي: إلى من سيستمع؟ وهل نسق مع النيابة العامة التمييزية؟
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Lebanon News
بعد تردد في الموافقة على التعاون مع الوفد القضائي الأوروبي الذي يعتزم زيارة بيروت للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان وأصحاب مصارف لبنانية كبرى، نجح التواصل بين النائب العام التمييزي والجهات القضائية المسؤولة في كل من فرنسا وألمانيا ولوكسبمورغ في توضيح بعض الإلتباسات في هذا الموضوع وتم إدخال بعض التعديلات على المهمة ولا سيما لجهة طريقة إجراء التحقيقات إنطلاقًا من مبدأ السيادة اللبنانية مع إبداء التعاون في مجال إتمام مهمة الوفد.
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