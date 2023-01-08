عائلة الوسوف والمحبون ودّعوا وديع جورج وسوف في كنيسة مار نقولا

الإعلان

لم يكن يعلم سلطان الطرب، ان اغنية اصعب فراق … ستحاكي فراقه الاخير لنجله البكر.هو الذي ذرف هذه الدموع حقيقةً لا تمثيلا اثناء تصوير الاغنية، التي وبحسب مقربين تحاكي قصة سفر ابنه "وديع" للعمل في الدول العربية..ولكن كما قال جورج جنيور: ها هو اليوم وودي يسافر بعيداً جدا.محمولاً على الأكتاف ومغطى بالأرز وعلى وقع أغاني ابداعات أبو وديع وصلَ جثمان وديع جورج وسوف الى كنيسة مار نقولاوس الاشرفية..