الجلسة الثانية للحكومة على الابواب.. فمتى سيدعو الرئيس ميقاتي ومن سيشارك فيها؟

الجلسة الثانية للحكومة على الابواب..

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميقاتي,الجلسة الثانية للحكومة,الجلسة الثانية للحكومة على الابواب..

LBCI News Lebanon

لم تنجح المساعي التي قادها حزب الله الاثنين في تقريب وجهات النظر بين رئيس حكومة تصريف الاعمال وبين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فيما خص انعقاد جلسة لمجلس الوزراء اذ بقي كل طرف متمسك بموقفه.



فحزب الله الذي ناقش موضوع الدعوة الى جلسة في اتصال هاتفي مساء الاثنين بين الحاج حسين خليل ورئيس الحكومة الذي شرح لخليل وجهة نظره لضرورة عقد الجلسة غير ان ميقاتي ما زال على موقفه وهو ماض في قراره حتى الساعة , إذ تقول المعطيات التي حصلت عليها ال ال بي سي اي ان التوجه هو للدعوة لعقد هذه الجلسة يقتصر جدول اعمالها على بند او بندين في مقدمها سلفة الكهرباء.

الإعلان