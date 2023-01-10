تقارير نشرة الاخبار
10 كانون الثاني 2023 - 14:40
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الجلسة الثانية للحكومة على الابواب.. فمتى سيدعو الرئيس ميقاتي ومن سيشارك فيها؟

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Lebanon News
لم تنجح المساعي التي قادها حزب الله الاثنين في تقريب وجهات النظر بين رئيس حكومة تصريف الاعمال وبين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فيما خص انعقاد جلسة لمجلس الوزراء  اذ بقي كل طرف متمسك بموقفه.

فحزب الله الذي ناقش موضوع الدعوة الى جلسة في اتصال هاتفي مساء الاثنين  بين الحاج حسين خليل ورئيس الحكومة الذي شرح لخليل وجهة نظره لضرورة عقد الجلسة  غير ان ميقاتي  ما زال على موقفه وهو ماض في قراره حتى الساعة , إذ تقول المعطيات التي حصلت عليها ال ال بي سي اي ان التوجه هو للدعوة لعقد هذه الجلسة يقتصر جدول اعمالها على بند او بندين في مقدمها سلفة الكهرباء.
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