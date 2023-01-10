هل تصل ازمة قطاع التعليم الى الكونسرفتوار؟

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على الرغم من كل الظروف الصعبة، بقي المعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسيرفتوار المؤسسة الرسمية الوحيدة التي عادت للحياة من جديد ..منذ صيف ٢٠٢٢ شهد لبنان حفلات متنوعة وضخمة للأوركسترا الوطنية، كحفل مستشفى بعبدا الحكومي بعد توقيع اتفاقية تعاون مع المستشفى، لتأمين الاستشفاء لأساتذة الكونسرفتوار.ليحيي بعدها موسيقيو هذه المؤسسة عيد الموسيقى العالمي ولأول مرّة ١٧ حفلة في نفس الوقت في مناطق مختلفة.