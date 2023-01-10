تقارير نشرة الاخبار
10 كانون الثاني 2023 - 15:00
Back

هل تصل ازمة قطاع التعليم الى الكونسرفتوار؟

إشكاليات في الكونرفتوار ظهرت مؤخراً في الإعلام فما هي أسبابها ونتائجها وأهدافها؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكونرفتوار,إشكاليات,إشكاليات في الكونرفتوار ظهرت مؤخراً في الإعلام فما هي أسبابها ونتائجها وأهدافها؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
على الرغم من كل الظروف الصعبة، بقي المعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسيرفتوار المؤسسة الرسمية الوحيدة التي عادت للحياة من جديد .. 

منذ صيف ٢٠٢٢ شهد لبنان حفلات متنوعة وضخمة للأوركسترا الوطنية، كحفل مستشفى بعبدا الحكومي بعد توقيع اتفاقية تعاون مع المستشفى، لتأمين الاستشفاء لأساتذة الكونسرفتوار. 
الإعلان

ليحيي بعدها موسيقيو هذه المؤسسة عيد الموسيقى العالمي ولأول  مرّة ١٧ حفلة في نفس الوقت في مناطق مختلفة. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً