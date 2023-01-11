فقدانًا للرئيس الحسيني... بري يعلن تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة غدًا إلى الخميس المقبل

تصر أوساط حكومية معنية على أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم ولن يتراجع عن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء وأنه يستكمل إتصالاته في سبيل ذلك.
وفي هذا السياق، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عصر الأربعاء كتابًا إلى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك بناء لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال، مستندة في كتابها إلى المادتين 62 و64 من الدستور.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية