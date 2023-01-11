تقارير نشرة الاخبار
11 كانون الثاني 2023 - 12:30
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فقدانًا للرئيس الحسيني... بري يعلن تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة غدًا إلى الخميس المقبل

فقدانًا للرئيس الحسيني... بري يعلن تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة غدًا إلى الخميس المقبل Lebanon, news ,lbci ,أخبار نجيب ميقاتي,رئيس حكومة تصريف الأعمال,فقدانًا للرئيس الحسيني... بري يعلن تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة غدًا إلى الخميس المقبل
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Lebanon News
تصر أوساط حكومية معنية على أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم ولن يتراجع عن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء وأنه يستكمل إتصالاته في سبيل ذلك.

وفي هذا السياق، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عصر الأربعاء كتابًا إلى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك بناء لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال، مستندة في كتابها إلى المادتين 62 و64 من الدستور.
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