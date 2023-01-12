تقارير نشرة الاخبار
12 كانون الثاني 2023 - 14:32
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مصرف لبنان يحضر لتعميم يحمي المصارف من تداعيات الدعاوى في الخارج

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Lebanon News
رأت مصادر مصرفية أنه في ظل الفراغ الرئاسي، قد يكون من الصعب، وربما من المستحيل إقرار قانون الكابيتال كونترول، ذلك أن التشريع في هذه الحقبة دونه عقبات سياسية متعددة.

وقالت هذه المصادر إنه وفي ظل غياب هذا القانون، قد يستمر نزف الأموال المتبقية في القطاع المصرفي من خلال الدعاوى التي ترفع في الخارج، والأحكام التي تصدر عنها وتلزم المصارف بتحويل الأموال إلى حسابات المدين في الخارج ما سيؤدي إلى نفاد السيولة، وحرمان صغار المودعين اللبنايين من الحصول على حقوقهم. 
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