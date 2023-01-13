تقارير نشرة الاخبار
13 كانون الثاني 2023 - 14:44
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إرث ميخائيل نعيمة الأدبي والإنساني بات متاحاً أمام المهتمين في منزل - متحف في المطيلب

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Lebanon News
في آخر عقدين من حياته، على هذا المكتب، كان ميخائيل نعيمة يكتب الكثير من مؤلفاته. 

وبعمر الثمانين، ترك "راهب الفكر" منطقة الشخروب ببلدته بسكنتا التي كانت طبيعتها مبعث إلهام للروحانية التي طبعت العديد من أعماله، وانتقل على بيته الشتوي بمنطقة الزلقا، ليعيش آخر 20 سنة من حياته مع بنت أخيه مي وابنتها سهى اللتين ذكرهما ببعض مؤلّفاته.. 
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