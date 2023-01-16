الوفد الاوروبي يباشر تحقيقاته القضائية في ملف تبييض الاموال

على المقلب القضائي، بدأت الحركة الجدية للوفود الاوروبية في ما يخص التحقيقات في تبييض الأموال.



فقد باشرت هذه الوفود القادمة من فرنسا - ألمانيا ولوكسينبرغ جلسات التحقيق مع عدد من الأشخاص.

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واستهلت الوفود مهمتها باجتماع عقدته مع النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، بحضور المحاميين العامين التمييزيين القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس، قبل ان تنتقل الى القاعة العامة لمحكمة التمييز وتباشر الاستجواب داخلها، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوى الأمن الداخلي في أرجاء قصر العدل، خصوصاً في الطابق الرابع وأمام القاعة العامة لمحكمة التمييز.واستمعت الوفود الأوروبية إلى إفادة النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري بصفة شاهد، فيما لم يحضر الشاهد الثاني خليل قاصاف، وهو موظف سابق في هيئة الرقابة على المصارف، فتقرر تأجيل الاستماع إليه إلى وقت لاحق، على أن تستكمل الوفود مهامها طيلة أيام الاسبوع الحالي.اليكم تفاصيل أوفى عن هذه الجلسات...