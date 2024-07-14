وفاة ابن العشرين عاماً بعد تعرضه لعضّة من كلبه....اليكم الاجراءات الواجب اتباعها لتفادي هكذا مأساة

داء الكلب يخطف حياة الطالب في جامعة سيدة اللويزة، ساسين ماضي، الذي لم يُكمل العشرين ربيعًا بعدما تعرض لعضّة من كلبه الخاص.



ساسين الذي لم يكتشف اصابته بالمرض الا في مرحلة متأخرة، فارق الحياة الخميس، بعد قرابة الشهرين على تعرضه للاصابة، وتداعياتها.



فما هي الاجراءات الواجب اتباعها لتفادي مثل هذه المأساة؟ اليكم التفاصيل في الفيديو اعلاه...