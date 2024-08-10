باسيل يؤكد الإلتزام بمواجهة كل معتد على أرضنا

أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الإلتزام بمواجهة كل معتد على أرضنا وأولهم إسرائيل وداعش وكل المنظمات الارهابية.كما أكد أنه ملتزم بعلاقات جيدة مع المحيط والعالم وعلى رأسهم سوريا.وجاء كلام باسيل في ختام نشاط لقطاع الشباب في التيار في ميروبا.