بعد التمديد لليونيفيل... هذا ما قاله هادي هاشم للـLBCI

أوضح القائم بالأعمال بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة هادي الهاشم أنه "من أهم النقاط التي حققناها في عملية التمديد لليونيفيل الحفاظ على ولاية اليونيفيل وإدخال لغة لوقف الأعمال العدائية وإدخال إشارة إلى القانون الدولي الإنساني والحفاظ على حياة المدنيين والأطفال."



وأشار إلى أن "15 دولة صوتت على القرار، وهذه رسالة واضحة لاهتمام المجتمع الدولي في لبنان."