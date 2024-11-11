إجراءات ليتمكن النازحون من الحصول على وثائق رسمية من دوائر النفوذ

الحرب التي طالت مناطق عديدة، حرمت النازحين من القدرة على الاستحصال على وثائق رسمية من دوائر النفوذ في مناطقهم. ولذلك عمدت وزارة الداخلية إلى استحداث إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل هذه العملية.



التفاصيل عن هذه الإجراءات، ومدى فاعليتها، في الفيديو اعلاه...