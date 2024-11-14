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o
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مقدمة النشرة المسائية 14-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-11-14 | 13:20
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مقدمة النشرة المسائية 14-11-2024
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مقدمة النشرة المسائية 14-11-2024
مثلث النيران في لبنان، من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى جنوب لبنان إلى بعلبك، وأُلحق به حي المزة في دمشق .
الضاحية استهدفت بوابل من الغارات العنيفة جدًا، لم تغب عنها طوال النهار، وجاءت بعد تحذيرات للمناطق التي ستُستهدف .
الجنوب شهد غارات ومواجهات، وبلغ التصعيد مدينة بعلبك مجددًا.
والتصعيد وصل إلى دمشق باستهداف منطقتي المزة وقدسيا، وتحدث الجيش الإسرائيلي عن أنه هاجم منشآت عسكرية ومقرا لتنظيم الجهاد الإسلامي .
تزامنت الغارات مع وصول مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني إلى دمشق للقاء الرئيس الأسد. لاريجاني يتوقع وصوله إلى بيروت غدًا .
من الجانب الاسرائيلي، مزيد من كشف الاوراق: وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين العضو في مجلس الوزراء الأمني، أعلن ان إسرائيل أقرب من أي وقت مضى، منذ بداية الحرب، إلى التوصل لاتفاق بشأن الأعمال القتالية لكنه أضاف، وهنا بيت القصيد؛ أن إسرائيل لا بد أن تحتفظ بحرية تنفيذ العمليات داخل لبنان في حالة انتهاك أي اتفاق.
ترجمة هذا الموقف بدت من خلال تراجع الحديث عن قرب وقف النار، بعدما بات شبه مؤكد أنه لن يحصل في مقابل تصاعد الحديث عن المرحلة الثانية من العملية العسكرية في الجنوب.
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