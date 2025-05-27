الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام: نريد إعلامًا نزيهًا والتخلص من ثنائية السلاح
الكاتب:
رنيم بو خزام
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-27 | 13:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
سلام: نريد إعلامًا نزيهًا والتخلص من ثنائية السلاح
0
min
سلام: نريد إعلامًا نزيهًا والتخلص من ثنائية السلاح
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
إعلامًا
نزيهًا
والتخلص
ثنائية
السلاح
التالي
الدعم الإماراتي للبنان يتجلى بمشاركة وفد حكومي في منتدى التبادل المعرفي
مستقبل الإعلام: موضوع يُبحث في دبي!
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:14
الداخلية السورية: ضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة وأسلحة وذخائر في مراكز تابعة لمجموعات خارجة عن القانون في حمص
آخر الأخبار
14:14
الداخلية السورية: ضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة وأسلحة وذخائر في مراكز تابعة لمجموعات خارجة عن القانون في حمص
0
آخر الأخبار
13:56
المتحدث بإسم الأمم المتحدة: إسرائيل لا تزال تسمح للمنظمة الدولية بإدخال المساعدات إلى غزة "في ظل ظروف صعبة للغاية مع الكثير من العقبات"
آخر الأخبار
13:56
المتحدث بإسم الأمم المتحدة: إسرائيل لا تزال تسمح للمنظمة الدولية بإدخال المساعدات إلى غزة "في ظل ظروف صعبة للغاية مع الكثير من العقبات"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
0
أخبار لبنان
11:50
نواف سلام زار رئيس الإمارات: أبواب لبنان مفتوحة أمام جميع الأشقاء العرب
أخبار لبنان
11:50
نواف سلام زار رئيس الإمارات: أبواب لبنان مفتوحة أمام جميع الأشقاء العرب
0
أخبار لبنان
13:19
رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة
أخبار لبنان
13:19
رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة
0
صحة وتغذية
10:07
علماء يدقّون ناقوس الخطر: لهذا السبب المهم احذروا التقبيل!
صحة وتغذية
10:07
علماء يدقّون ناقوس الخطر: لهذا السبب المهم احذروا التقبيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
0
أخبار لبنان
13:24
إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ
أخبار لبنان
13:24
إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس
0
أخبار لبنان
13:19
رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة
أخبار لبنان
13:19
رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
قسد والمقاتلون الأجانب... هذا ما سيفعل بهم الرئيس السوري أحمد الشرع
تقارير نشرة الاخبار
13:18
قسد والمقاتلون الأجانب... هذا ما سيفعل بهم الرئيس السوري أحمد الشرع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
سلام: نريد إعلامًا نزيهًا والتخلص من ثنائية السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:16
سلام: نريد إعلامًا نزيهًا والتخلص من ثنائية السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عوائق في وجه نزع السلاح الفلسطيني في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عوائق في وجه نزع السلاح الفلسطيني في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
3
حال الطقس
02:55
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
02:55
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة
4
أخبار دولية
14:27
سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة
أخبار دولية
14:27
سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-05-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-05-2025
6
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
7
أخبار لبنان
03:51
سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
03:51
سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي
8
أمن وقضاء
05:34
الجيش اللبناني يزيل ساتراً ترابياً أقامه الجيش الاسرائيلي شرق ميس الجبل
أمن وقضاء
05:34
الجيش اللبناني يزيل ساتراً ترابياً أقامه الجيش الاسرائيلي شرق ميس الجبل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More