اسرار الصحف 07-07-2017

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المصاريف السرية ..متوقفة...لم يتدخّل أي من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة مع وزير المال لصرف المستحقّات الخاصة بشعبة المعلومات تجنّباً لصدام إضافي مع الرئيس برّي حالياً.لوائح مسربة عمداً...بدأت لوائح انتخابات كسروان -; جبيل تسرب عمداً لتحفيز مرشّحين على اتخاذ مواقف حاسمة في ترشّحهم وانضمامهم إلى تحالفات محددة.لا تحالف ولا اتصال...يؤكّد نائب عدم تحالفه مع نائب ينتمي إلى أحد الأحزاب لأن الأخير قرّر عدم الترشّح ولأن العلاقة شبه مقطوعة بين الرجلين إلّا في مناسبات اجتماعية.إنّ الـــــوزير نهـــــاد المشنوق قوبل بتصفيق وزاري أمس لتنازله عن الحق بالكلام بعد إعلان الوزير طلال أرسلان أنّ التفــــــــــاوض مع النظام السوري حول عودة النازحين مسألة خلافية لا يجوز طرحها في مجلس الوزراء على الرغم من صداقته لرئيس النظام.علّق أحد الرؤساء على تأخُّر الولايات المتحدة في تعيين مسؤول معني بالملف النفطي والخلاف بين لبنان وإسرائيل وقال: "يبدو أن الإدارة الجديدة "متلبننة" حالها حال وزارة المغتربين التي طارت".يُهدِّد أحد النواب الجنوبيّين بتقديم إستقالته من الفريق الذي ينتمي إليه في حال لم يُرشِّحه للإنتخابات النيابية مجدداً.قال وزير معروف عنه أنه مختصّ في الشأن الإنتخابي إن العقدة الأساس التي سيصطدم بها الجميع خلال تطبيق القانون الجديد هي كيفية إحتساب النتائج والأصوات التي ما زالت ملتبسة حتى الآن وغير واضحة.همسيجزم دبلوماسي غربي ان التطورات الاقليمية ما تزال تخدم الاستقرار اللبناني لحين اجراء الانتخابات النيابية كحد أدنى!لغزبات بحكم المستبعد اطلاق تحالفات حزبية في تشكيل اللوائح من ضمن الثنائيات المعروفة بصورة متكاملة وشاملة؟!غمزتهزُّ العلاقة بين مرجعيتين أمنية وروحية بفتور، لم تقوَ المساعي في حصره، اذ ما يزال يبرز الى الواجهة بين الفنية والفنية..البناءخفايالاحظ متابعون أنّ الخلاف الخليجي المستعصي على الحلّ حتى الآن بدأ ينعكس على الداخل اللبناني، حيث لكلّ من قطر والسعودية جماعتها التي تستفيد منها و"تضرب بسيفها"، لكن الجماعتين لا تزالان تجتمعان على الموقف المعادي لسورية ودولتها وشعبها، وهذا ما ظهر جلياً أمس في جلسة مجلس الوزراء خلال مناقشة سبل حلّ أزمة النازحين السوريين…!كواليسقالت مصادر متابعة للأزمة القطرية السعودية إنّ نسبة القبول الأوروبي بالعروض القطرية رداً على المطالب السعودية والإماراتية ساهمت في تعطيل صدور حزمة عقوبات جديدة ضدّ قطر من الاجتماع الرباعي وإنّ اتصالاً تحضيرياً لقمة العشرين بين ميركل وترامب تناول التنسيق في الملف القطري وترتب عليه اتصال من الرئيس الأميركي بالرئيس المصري استبق اجتماع القاهرة للاكتفاء بإعلان موقف سياسي وترك الأمر للتشاور.