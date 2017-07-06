أسرار الصحف 07-06-2017

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مصالحة ممكنة...يسعى الرئيس أمين الجميل لمصالحة بين نجله سامي والرئيس سعد الحريريأرقام تصاعدية...تبيّن أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين بلغ مليوناً وسبع مئة ألف وليس الى تناقص كما تذكر جهات دولية.مقاتلون في سوريا...في معلومات أن ثلاثة شبان من أبناء وزراء يقاتلون في صفوف "حزب الله" في سورياجزم قطب نيابي بأن حرفاً واحداً لن يُغيّر في قانون الإنتخاب الجديد مهما طالب المطالبون.يُردِّد قياديون في أحد الأحزاب أن مبرِّر إرتباطهم بحلف مُعيَّن خفّ وهجه بعد تحقيق مطلبين كبيرين، وكل الإحتمالات باتت مفتوحة على مصارعها.تبيّن أن سبب إبتعاد أحد الأقطاب السياسيّين عن الساحة يعود الى إهتمامه بالمواضيع الداخلية قبل أن يبني على الشيء مقتضاه.همسيجزم دبلوماسي غربي ان التطورات الاقليمية ما تزال تخدم الاستقرار اللبناني لحين اجراء الانتخابات النيابية كحد أدنى!غمزتهزُّ العلاقة بين مرجعيتين أمنية وروحية بفتور، لم تقوَ المساعي في حصره، اذ ما يزال يبرز الى الواجهة بين الفنية والفنية..لغزبات بحكم المستبعد اطلاق تحالفات حزبية في تشكيل اللوائح من ضمن الثنائيات المعروفة بصورة متكاملة وشاملة؟!يقالإنّ قيادة الجيش كلّفت مكتب القانون الدولي الإنساني برفع تقرير عن التحقيقات وتقرير الطبيب الشرعي المتعلّق بظروف وفاة أربعة موقوفين سوريين إثر عمليّة عرسال الأخيرة.خفايارأت أوساط سياسية أنّ الانتخابات النيابية الفرعية المزمع إجراؤها في شهر أيلول المقبل في طرابلس وكسروان لانتخاب ثلاثة نواب ستكون بمثابة استطلاع رأي للناخبين لقياس اتجاهات الرأي العام في الانتخابات الأصلية التي ستتمّ بحسب المعلن في أيار العام المقبل، وكذلك المعايير السياسية والعائلية التي سيعتمدها المرشحون والأقطاب الداعمون لهم في التحالفات بعد بروز قوى سياسية جديدة تطمح إلى إحداث خروق كبيرة في اللوائح الانتخابية الأساسية، ولا سيما في طرابلس.كواليسقال مصدر متابع للأزمة القطرية السعودية إنّ التفاهم على تسوية سيضمن رقابة أميركية على البنوك المركزية والتحويلات من دول الخليج، وهذا سيحمل أميركا مسؤولية تمويل الإرهاب أو سيؤدّي لتوقفه، ورقابة بريطانية عبر "بي بي سي" على قناتي "العربية" و"الجزيرة" وهذا يعني وقف السباب والشتائم لمحور المقاومة وتهذيب القناتين أو سقوط "بي بي سي"، ففي حال التفاهم يكسب محور المقاومة وفي حال الخلاف المستمرّ سينصرف الطرفان لاستثمار المال والإعلام والعلاقات ليضعف أحدهما الآخر فيرتاح محور المقاومة...