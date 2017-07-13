أسرار الصحف 14-07-2017

المستقبل

يقال

إن زوّار العاصمة العراقية بغداد لمسوا خلال الأسبوعين الماضيين تزخيماً للحضور الأميركي سيتوّج بإقامة قاعدة عسكرية ضخمة يتمّ إنشاؤها حالياً على نحوٍ يؤكّد نيّة واشنطن بتواجد طويل الأمد في العراق.

الجمهورية

شكّلَ نزاع طائفي حول مؤسسة عامة، مناسبةً جديدة لتجدُّد الخلاف بين حزب وتيار حليفين، بعد ترميم العلاقة سابقاً.

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كشفَ مسؤول أمني ميداني أنّ بعض النازحين في مناطق حدودية جردية يعودون إلى بلادهم بسيارات خاصة فخمة.

عدَّل مسؤول كبير عن "موقف حادّ" كان ينوي إطلاقه حيال بعض الأصوات التي ارتفعت أخيراً حول مسألة حسّاسة، وذلك بعدما لاحظ أنّ "كبسة زر" أسكتَت تلك الأصوات.

البناء

كواليس

قال مرجع دبلوماسي عربي مخضرم إنه يمكن قراءة الخط البياني للوضع في سورية من تصريحات دي ميستورا فهو يتحدث هذه الأيام عن أمرين أولهما قرب تشكيل وفد موحد للمعارضة واحتمال مشاركة كردية فيه، والأمر الثاني هو اقتراب المعارضة من الرؤية السياسية للحكومة السورية، ما يسمح بالبحث في عقد لقاءات مباشرة بين وفدي المعارضة والحكومة، وبرأي المصدر هذا دليل على حجم ما تضمّنه التفاهم الروسي الأميركي.