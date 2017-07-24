أسرار الصحف 24-07-2017

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*بدا مستغرباً قول نائب في كتلة قريبة من العهد أن السنة 2019 ستشهد انهياراً اقتصادياً في لبنان ولم يشر إلى كيفيّة تجنّبه وماذا سيفعل العهد حياله.*علّق رئيس حكومة قائلاً إن تعيين سفراء من خارج الملاك كان يتم عندما يتعذّر وجودهم داخل الملاك لكن الحالة تختلف اليوم.*لوحظ أن لجنة نيابيّة كانت فاعلة غابت عن الانعقاد منذ مدة من دون توضيح الأسباب.*تشهد دائرة مسيحية جنوبية حراكاً إنتخابياً كبيراً مع وفرة في عدد المرشحين حيث عُلم أن أحد النواب السابقين سيُرشح نجله في الإنتخابات المقبلة.*لاحظت أوساط سياسية أن اصطحاب مرجع كبير لمرجع مالي وإقتصادي إلى عاصمة كبرى مؤثرة على الوضع في لبنان جاء بعد صدور قرارات جديدة وجريئة في ملف حسّاس قد يخلق مشكلة لا يمكن معرفة تداعياتها على لبنان.*تشكو مديرية عامة في إحدى الوزارات من نقص في عدد الموظفين ما يؤثر سلباً على عملها لجهة ضبط المنافسات غير المشروعة على الأراضي اللبنانية.* يقال إنّ أكثر من ثلاثة اتجاهات على مستوى التحالفات النيابية يمكن أن تظهر في الاستحقاق الانتخابي المقبل في دائرة البترون - الكورة - زغرتا - بشري*قالت مصادر على صلة بمسار معارك جرود عرسال إنّ فشل المفاوضات مع النصرة الذي أدّى إلى خيار الحسم العسكري جاء بعدما رفضت تركيا وقطر استقبال زعيم النصرة في القلمون أبو مالك التلي وعرضتا ضمان انتقاله إلى إدلب. وهو ما لم يقبله التلي الذي يحمل مبالغ طائلة بحوزته ويعلم أنّ وضعه بتصرف قيادة النصرة سيكون حتمياً، إذا وصل إلى إدلبز ولذلك رجحت المصادر عدم التوصل لاتفاق مركزي مع النصرة رغم قرب نهاية المعركة، بل مع مجموعات منفصلة من مسلّحيها من دون أبو مالك التلي