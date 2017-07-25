أسرار الصحف 25-07-2017

النهار

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المستقبل

لا يزال معترضون على توحيد الجامعة الثقافية في العالم مستمرّون في حركة اتصالات واسعة لإلغاء الوصاية عليها أو اعلان رفض مجموعات في أميركا اللاتينية الاعتراف بالاتفاق.يقول رئيس سابق للحكومة إن تعذّر الحصول على تواقيع عشرة نواب للطعن في قانون سلسلة الرتب والرواتب يؤكّد أن الغالبيّة معه وأن المعارضين ليسوا جديّين.تبدو لافتة مناسبة تتعلّق بمسؤول حزبي تقام في مكان مستقل بخلاف كل الاحتفالات المماثلة التي تقام في مقر الحزب.لوحظ غياب أي ممثل عن تيار سياسي في إحتفال مهمّ لحليفه ما فُسِّر على أنه امتعاض من خطوة قام بها هذا الحليف.لاحظ عدد من المطلعين إعتماد تيار سياسي لغة الهدوء بالتزامن مع أحداث جرود عرسال ما فُسِّر على أن هذا التيار لا ينوي تفجير الوضع وتطيير الحكومة.لدى سؤال أحد السياسيّين عن سرّ صمت مرجع كبير عمّا يجري في جرود عرسال كان جوابه: هل هو الصامت الوحيد؟يقالإنّ أحد أركان الحراك المدني استهجن طموح أحد الأحزاب السياسية للتحالف مع المجتمع المدني في الانتخابات النيابية المقبلة بعد أن كان في طليعة الرافضين لمشاركة هذا "المجتمع" في المجلس الوطني لقوى 14 آذار.