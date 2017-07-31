أسرار الصحف 1-08-2017

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لا يزال موضوع إنشاء جامعة جديدة لإحدى الطوائف مدار أخذ ورد بين من يعنيهم الأمر.

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رقابة على الصرف...تردّد أن وزارة المال تطلب رقابة على صرف النفقات السرية وتحديد سقف لها.أوعز مسؤول كبير للمسؤولين بعدم المبالغة في الاجراءات الأمنيّة وقطع الطريق في محيط الكلية الحربية احتفاء بعيد الجيش.بدا أن المطالبة بعدم إجراء الانتخابات الفرعيّة تتحوّل معزوفة يردّدها نواب.كشف مقرّبون من رئيس تيار سياسي يتولى مسؤولية كبرى في البلد أنّ الأخير بدأ يعاني من كثرة الطامحين لكي يكونوا مرشحين على لوائح تياره في الانتخابات النيابية المقبلة، ويبدو أنّ قسماً كبيراً من هؤلاء الطامحين لم يستوعبوا بعد أنّ القانون الانتخابي الجديد ألغى إلى حدّ كبير مفهوم البوسطات والمحادل من المعادلة الانتخابية، وبالتالي أصبحت محدودة جداً قدرة رئيس التيار على تجيير الأصوات لهذا المرشح أو ذاك…!وصف مرجع كبير الوضع بالصعب بعدما اطّلع من أحد الوزراء على ما قاله الرئيس الأميركي أمام الوفد اللبناني في البيت الابيض.أبلغ سياسي شمالي أنصاره "بأننا أمام استحقاقٍ قريب شديد الأهمية وهو فرصة لنا لنلقِّنهم الدرس الذي يستحقونه".سأل حزب معني عن زيارة وفد من كتلة نيابية بارزة الى سفارة عربية والكلام في موضوع حسّاس، وما إذا كانت تمّت بموافقة رئيس التيار.قيل إنّ قرار الولايات المتحدة وقف دعم مجموعة من الفصائل المعارضة في سوريا، قوبل باتفاق أكثر من 17 فصيلاً من هذه المجموعة على تأليف جبهة موحّدة تسعى الى استقطاب فصائل معارضة أخرى رداً على القرار الأميركي.